Форвард «Питтсбурга» Малкин достиг отметки в 10 набранных очков в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в домашнем матче НХЛ с «Ванкувером». «Питтсбург» одержал победу над «Ванкувером» со счётом 5:1. Авторы голов у победителей: Коннор Дьюар (12-я минута), Томми Новак (35), Сидни Кросби (37), Энтони Манта (38) и Джастин Бразо (46). Единственную шайбу у «Ванкувера» забросил Конор Гарланд (2-я минута)».

Евгений Малкин отдал голевую передачу при четвёртом голе «Питтсбурга». Российский форвард возглавляет список бомбардиров команды в текущем сезоне с 10 очками (2 гола + 8 передач).

«Питтсбург» занимает третье место в Столичном дивизионе с 10 очками после 7 матчей, тогда как «Ванкувер» находится на второй позиции в Тихоокеанском дивизионе с 8 очками в 7 играх. В следующем туре 24 октября «Питтсбург» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Ванкувер» проведёт гостевой матч против «Нэшвилла».

Ранее защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отдали по голевой передаче в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу одержал «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3. Шабанов и Орлов отдали передачи при третьих голах своих команд. «Айлендерс» располагается на восьмом (последнем) месте в Столичном дивизионе с 6 очками после 6 матчей. «Сан-Хосе» занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 2 очка в 6 играх. В следующем туре «Айлендерс» 24 октября сыграют с «Детройтом» на домашнем льду, а «Сан-Хосе» в тот же день проведёт выездной матч против «Нью-Йорк Рейнджерс».