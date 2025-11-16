Россия и США
16 ноября, 05:20

Овечкин забросил 902-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Обложка © ТАСС / Karl B DeBlaker

Несмотря на личный успех, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог привести свою команду к победе в домашнем поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Легендарный российский форвард пополнил свой актив очередной заброшенной шайбой и результативным пасом. Эта шайба стала для Овечкина 902-й в регулярных сезонах НХЛ, что лишь укрепило его статус рекордсмена лиги по голам.

Также сообщается, что на его счету теперь 735 голевых передач, достигнутых в 1 509 матчах. В текущем розыгрыше Овечкин заработал 14 баллов (5 шайб и 9 передач) в 18 играх. Тем не менее, матч завершился победой «Нью-Джерси» со счетом 3:2 после дополнительной серии буллитов. Примечательно, что первую шайбу в игре забросил нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк. Для молодого россиянина это дебютный сезон в НХЛ, в котором он на данный момент отметился четырьмя голами и пятью ассистами в 18 встречах.

Обе звезды, Овечкин и Грицюк, не смогли реализовать свои броски в серии буллитов. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Нью-Джерси» уверенно лидирует, имея 27 очков после 18 игр, в то время как «Вашингтон» занимает последнюю, восьмую строчку с 18 очками. В ближайших матчах «Нью-Джерси» предстоит выездная встреча с «Тампой» (19 ноября по Москве), а «Вашингтон» дома встретится с «Лос-Анджелесом» (18 ноября по Москве).

Тем временем португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», достиг исторической отметки в 950 голов за профессиональную карьеру. Он стал первым футболистом в мире, преодолевшим этот рубеж. Свой юбилейный мяч 40-летний спортсмен забил в гостевом матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма», а его клуб победил со счётом 2:0.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

