Овечкин поделился планами на празднование 900-й шайбы в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планирует отметить свой рекорд — 900-ю заброшенную шайбу в НХЛ — в узком семейном кругу. Об этом хоккеист рассказал в интервью, уточнив, что лига готовит официальную церемонию с «красной дорожкой».

«После матча мы небольшой компанией где-нибудь посидим, либо соберёмся дома», — поделился спортсмен в разговоре с RTVI.

Овечкин подтвердил, что на мероприятие приглашены его жена, дети и мама. Также вероятно дополнительное награждение по случаю проведения 1500 игр за одну команду.

Александр Овечкин уже успел оформить 901-й гол в карьере НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота в матче против «Каролины Харрикейнз». Российский форвард также отметился голевой передачей, доведя свой результат в сезоне до 12 очков, а «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу со счётом 4:1.