12 ноября, 03:10

Овечкин оформил 901-й гол в НХЛ в матче против «Каролины»

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин оформил 901-й гол в карьере в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота в матче против «Каролины Харрикейнз». «Вашингтон Кэпиталз» уверенно победил со счётом 4:1. Российский форвард также отметился голевой передачей, доведя свой личный показатель результативности в сезоне до 12 очков.

Гол Овечкина в ворота «Каролины». Видео © X / Washington Capitals

Помимо Овечкина вклад в победу «Вашингтона» внесли Брэндон Дьюхейм, Дилан Строум и Джейкоб Чикран, также отличившиеся заброшенными шайбами. Единственный гол «Каролины» на счету Николая Элерса.

Российские хоккеисты в составе «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин в этом матче результативными действиями не отметились.

А свой юбилейный 900-й гол в матчах регулярных чемпионатов НХЛ Ови оформил в ворота «Сент-Луиса». Результативную передачу на российского форварда отдал Джейкоб Чикран.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
