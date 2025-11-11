Первый сбежавший из СССР за океан хоккеист включён в Зал славы в Торонто

Александр Могильный официально введён в Зал хоккейной славы в Торонто. О знаковом событии сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Торжественная церемония прошла в ночное время по Москве, и Могильный принял в ней участие дистанционно, выступив с видеообращением. Российский спортсмен номинировался с 2009 года. В своей речи он поделился впечатлениями от получения заветного звонка из Торонто с кодом 416 (Канада). По словам Могильного, он сразу понял, что происходит нечто особенное.

«Этот вид спорта ничто без своего сообщества. Хоккей дал мне всё, и самое замечательное в нём — это его способность объединять людей, страны, разные стили жизни и истории. Я очень надеюсь, что моя история вдохновит ещё одного ребёнка из маленького российского городка мечтать о большем», — сказал спортсмен.

Особую признательность хоккеист выразил легендарному тренеру Виктору Тихонову, который пригласил его в ЦСКА. Могильный заявил, что именно годы в армейском клубе сформировали его как личность и игрока, а Тихонов задал высочайший стандарт мастерства.

Заслуги спортсмена впечатляют: олимпийское золото (1988), титул чемпиона мира (1989) и Кубок Стэнли (2000). В НХЛ он выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто», а в составе ЦСКА трижды становился чемпионом СССР.

Могильный — первый хоккеист, сбежавший из СССР в США летом 1989 года. 9 мая 1989 года в возрасте 20 лет попросил политическое убежище в США.

