Вратарь «Сент-Луиса» хотел украсть шайбу, которой Овечкин забил 900-й гол в НХЛ

Канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался забрать историческую шайбу, которой российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в НХЛ. Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата.

Этот гол стал для 40-летнего Овечкина юбилейным в его 21-м сезоне в лиге. Российский форвард укрепил своё лидерство в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.