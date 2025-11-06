Вратарь «Сент-Луиса» хотел украсть шайбу, которой Овечкин забил 900-й гол в НХЛ
Канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался забрать историческую шайбу, которой российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в НХЛ. Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата.
Видео © Х / B/R Open Ice
Судьям потребовалось вмешаться. После требования официального представителя судейской бригады Биннингтон вернул шайбу.
Этот гол стал для 40-летнего Овечкина юбилейным в его 21-м сезоне в лиге. Российский форвард укрепил своё лидерство в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.
Обложка © X / Washington Capitals