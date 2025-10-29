Овечкин оценил возможность завершения карьеры

«Думаю, больше всего [зависит] от здоровья. Сейчас я хочу просто получать энергию от болельщиков и наслаждаться каждым моментом», — сказал он ESPN.

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин вошёл в историю хоккея, забросив 897 шайб в НХЛ и побив рекорд Уэйна Гретцки, который держался 26 лет. На данный момент на счету российского форварда 899 шайб. Он провёл уже 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.