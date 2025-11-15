Малкин вошёл в элиту снайперов НХЛ, повторив рекорд Хаверчука

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг знакового рубежа в своей карьере, войдя в число 40 лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз», который проходит в Стокгольме.

Именно Малкин открыл счёт в этой встрече, и на данный момент его гол остаётся единственным. Этот результативный бросок стал для россиянина 518-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. С таким показателем он сравнялся с легендарным канадским форвардом Дэйлом Хаверчуком, который ранее единолично занимал 40-ю строчку в списке величайших снайперов лиги.

Среди хоккеистов из России Малкин прочно удерживает второе место по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах. Опережает его лишь бессменный лидер и рекордсмен Александр Овечкин, на счету которого 901 гол.

Евгению Малкину сейчас 39 лет. Весь свой путь в НХЛ он прошёл в одном клубе — «Питтсбург Пингвинз», который выбрал его на драфте 2004 года под общим вторым номером. За это время он трижды поднимал над головой главный трофей лиги — Кубок Стэнли, дважды становился обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата. В составе сборной России он дважды выигрывал золотые медали чемпионата мира, а также добавил в свою коллекцию две серебряные и три бронзовые награды.

К слову, «Арт Росс Трофи» — ежегодный приз, вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в гостевой встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» принёс его команде победу 7:3 и ознаменовался четырьмя голевыми передачами. Это уже шестой раз в его карьере, когда Панарин демонстрирует такую высокую результативность в одном матче. Благодаря этому достижению, он поднялся на первое место в рейтинге бомбардиров «Рейнджерс» текущего сезона, имея в активе 16 очков (5 голов и 11 передач), и опередил своего партнёра по команде, защитника Адама Фокса.