Малкин забросил 518-ю шайбу, но «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в овертайме

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в рамках Global Series в Стокгольме со счетом 2:1. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голом на 34-й минуте, забив 518-я шайбу в карьере, что позволило ему сравняться с Дэйлом Хаверчуком на 40-м месте по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кроме того, 39-летний форвард стал самым возрастным игроком, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки, превзойдя рекорд Роба Блейка.

В составе победителей отличились Филип Форсберг (59-я минута) и Стивен Стэмкос (61). В текущем сезоне Малкин набрал 22 очка (4 гола + 18 передач).

Ранее Александр Овечкин оформил 901-й гол в карьере в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота в матче против «Каролины Харрикейнз». «Вашингтон Кэпиталз» уверенно победил со счётом 4:1.