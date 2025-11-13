Панарин отдал четыре голевые передачи в матче НХЛ с «Тампой»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре голевые передачи в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг», который завершился победой его команды со счётом 7:3. Это уже шестой случай в карьере хоккеиста, когда он отдаёт не менее четырёх результативных передач в одном матче.

Благодаря уверенной игре Панарин вышел на первое место в списке бомбардиров «Рейнджерс» в этом сезоне с 16 очками (5 голов и 11 передач), опередив защитника Адама Фокса.

В воротах победившей команды хорошую игру также продемонстрировал россиянин Игорь Шестеркин, отразивший 33 броска по своим воротам. Его соотечественник Андрей Василевский из «Тампы» был заменён после второго периода, пропустив пять шайб после 13 бросков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимают четвёртую позицию в турнирной таблице Столичного дивизиона с 20 очками после 18 матчей, в то время как «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на четвёртом месте в Атлантическом дивизионе, набрав 18 очков в 16 играх.

Ранее Александр Овечкин оформил 901-й гол в карьере в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота в матче против «Каролины Харрикейнз». «Вашингтон Кэпиталз» уверенно победил со счётом 4:1.