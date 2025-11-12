Российский хоккеист Задоров снова устроил драку во время матча НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров стал участником драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Инцидент произошёл после того, как хоккеист применил силовой приём против звёздного нападающего гостей Остона Мэттьюса.

«Я особо его (Мэттьюса — Прим. Life.ru) не бил. Я вошёл правым плечом, как делаю почти всегда. Не знаю, в какой момент он получил травму. <...> Это был обычный момент. Я просто перекрыл ему центр и стоял на месте», — пояснил Задоров.

В третьем периоде нападающий «Торонто» Макс Доми спровоцировал россиянина на конфликт, нанеся несколько ударов, но был быстро нейтрализован. Матч завершился победой «Бостон Брюинз» со счётом 5:3. Травма Мэттьюса, полученная в столкновении с Задоровым, может оказаться серьёзной — американец не смог продолжить игру из-за повреждения нижней части тела.

А ранее российский защитник Задоров стал центральным участником массовой конфронтации в гостевом матче НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча, завершившаяся победой «Брюинз» со счётом 4:3, была омрачена инцидентом с участием Задорова. Во втором периоде российский хоккеист совершил толчок защитника «островитян» Мэтью Шефера у борта, после чего нанёс ему удар по лицу и повалил на лёд, что немедленно спровоцировало массовую потасовку с участием игроков обеих команд.