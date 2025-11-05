Российский защитник «Бостона» спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров стал главным героем массовой потасовки в гостевом матче НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, завершившаяся со счетом 4:3 в пользу «Брюинз», была омрачена грубыми действиями со стороны Задорова. Во втором периоде российский хоккеист толкнул у борта защитника «островитян» Мэтью Шефера, а затем нанёс ему удар по лицу и повалил на лёд, что мгновенно спровоцировало столкновение между игроками обеих команд.

В итоге Задоров был наказан шестью минутами штрафного времени. Две из них арбитры отыграли за атаку игрока, не владеющего шайбой, и ещё четыре — за неспортивное поведение. Шайбы на игре забросили Виктор Арвидссон, Павел Заха и ещё один россиянин — нападающий Марат Хуснутдинов.

