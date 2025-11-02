Россия и США
2 ноября, 09:27

«Мастер кунг-фу»: Губернатор Вологодской области похвалил зама, разнимавшего драку в отеле Петербурга

Обложка © VK / Георгий Филимонов, Георгий Филимонов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов публично поддержал действия своего первого заместителя Ивана Иноземцева, разнявшего драку в петербургском отеле. Об этом сообщает группа «События Вологды» в социальной сети «ВКонтакте»

«Иван Борисович стал непревзойдённым мастером кунг-фу, владеет традиционным оружием — стул», — заявил Филимонов во время совещания в правительстве региона.

Фимонов подчеркнул, что мужчины обязаны защищать уязвимых и нуждающихся в помощи. Он также выразил признательность первому заместителю за его усилия по обеспечению региональной безопасности, поскольку Иноземцев курирует вопросы общественного порядка и противодействия преступности.
Напомним, Иван Иноземцев был задержан 19 октября после того, как разнимал драку с предпринимателем из Пскова Александром Марским в премиальном отеле Palace Bridge Hotel в Петербурге. В Северную столицу вице-губернатор Вологодской области прибыл с частным визитом вместе с семьёй.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Вологодская область
