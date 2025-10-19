Оба были пьяны: Стало известно, с кем подрался вологодский вице-губернатор Иноземцев
Иван Иноземцев. Обложка © пресс-служба Правительства Вологодской области
Замгубернатора Вологодской области Иван Иноземцев подрался в петербургском премиальном отеле Palace Bridge Hotel с 45-летним предпринимателем из Пскова Александром Марским. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Драка произошла около шести часов утра, оба её участника, предварительно, были пьяными. Разнимать буйных драчунов пришлось полиции. После осмотра их доставили в территориальный отдел и поместили в специальные камеры.
Иноземцев, курирующий в регионе вопросы безопасности, уже попал в поле внимания руководства: губернатору Георгию Филимонову доложили об инциденте с его заместителем.
Ранее стало известно, что вице-губернатор Иван Иноземцев был задержан за пьяную драку в отеле в Санкт-Петербурге. При этом глава региона уже поставлен в известность, сейчас он изучает детали произошедшего, чтобы принять решение. Кстати, в самой Вологодской области такое вряд ли бы случилось, поскольку там довольно строгие правила на продажу алкоголя, которые в марте 2026 года планируют сделать ещё ужесточить.
