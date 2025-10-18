Школьники устроили массовую драку на соревнованиях в Ростовской области

В селе Средний Егорлык произошла массовая драка с участием школьников во время межшкольного турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Соревнования в СОШ №4 с участием команд из Целины переросли в масштабное побоище, в результате которой двое учащихся были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших потребовало экстренной перевозки в ростовскую больницу для оказания специализированной медицинской помощи.

