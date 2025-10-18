Сектор Газа
Регион
18 октября, 17:22

Школьники устроили массовую драку на соревнованиях в Ростовской области

Обложка © Life.ru

В селе Средний Егорлык произошла массовая драка с участием школьников во время межшкольного турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Соревнования в СОШ №4 с участием команд из Целины переросли в масштабное побоище, в результате которой двое учащихся были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших потребовало экстренной перевозки в ростовскую больницу для оказания специализированной медицинской помощи.

В Петербурге 11-летний школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч, чтобы его перестали буллить
Ранее стало известно, что в арзамасской школе «Созвездие» 15 учеников госпитализированы с острой кишечной инфекцией, всего за медпомощью обратились 50 человек. Причиной вспышки стал норовирус, обнаруженный у сотрудников пищеблока и школьников. Роспотребнадзор ввёл карантин и выявил нарушения санитарных норм, против виновных возбуждены административные дела.

