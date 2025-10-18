В Арзамасе число госпитализированных школьников с кишечной инфекцией достигло 15

Уже 15 учеников школы «Созвездие» оказались в больнице с кишечной инфекцией в городе Арзамас Нижегородской области. Всего за медицинской помощью обратились 50 человек, сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

«В четверг несколько ребят одной из школ Арзамаса почувствовали себя плохо… За два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек — дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет. Остальные отпущены на амбулаторное лечение», — написал он.

По словам Пучкова, в настоящее время проводятся лабораторные исследования взятых проб, результаты которых будут известны в ближайшие дни. По итогам проверок также будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения.

Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации четырёх учеников школы в Арзамасе. Несколько дней назад острая кишечная инфекция была диагностирована у восьми учащихся. На контроле находятся до 15 обращений от родителей. Региональное управление Роспотребнадзора ввело в учебном заведении карантин до особого распоряжения. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм на пищеблоке школы. Установлено, что причиной вспышки стал норовирус, обнаруженный у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела.