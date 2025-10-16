Четыре школьника госпитализированы с кишечной инфекцией в Арзамасе
В Арзамасе (Нижегородская область) у восьми учащихся школы «Созвездие» зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, четверо из них были госпитализированы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Александр Щелоков.
«По ситуации в «Созвездии». У нескольких учащихся зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией… Зарегистрировано восемь случаев заболевания, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один уже дома», — написал Щелоков.
Мэр уточнил, что на контроле находится до 15 обращений от родителей, у всех заболевших взяты анализы для лабораторных исследований. Врачи не высказывают опасений за жизнь и здоровье детей.
По решению регионального управления Роспотребнадзора в учебном заведении введён карантин до особого распоряжения. В настоящее время работает санитарно-эпидемиологическая комиссия, задача которой — установить точные причины вспышки инфекции. На время действия ограничительных мероприятий все ученики школы «Созвездие» переведены на дистанционный формат обучения.
