Число школьников, отравившихся предтреном в Екатеринбурге, возросло до 20

Количество школьников, пострадавших от отравления порошковым предтренировочным комплексом в Екатеринбурге, возросло до 20 человек. Об этом сообщает Baza.

Как уточняется в публикации телеграм-канала, пятиклассники пострадали от психоактивного вещества, продажи которого никак не регламентированы. Этот стимулятор, предназначенный для спортсменов, свободно доступен для покупки через маркетплейсы по средней цене 1,5 тысячи рублей без проверки возраста.

Основную опасность представляет чрезмерная доза DMAE — ноотропа биологического происхождения, которая в больших количествах вызывает спутанность сознания, скачки давления и аллергические реакции. В составе также обнаружены другие стимулирующие компоненты, вызывающие состояние эйфории. Покупатели в отзывах жалуются на некачественные смеси с компонентами неизвестного происхождения, после приёма которых отмечаются тошнота, аритмия и помутнение сознания.