Уже 38 человек насмерть отравились самогоном-убийцей в Ленобласти

В Ленинградской области до 38 человек увеличилось число жертв отравления алкогольным суррогатом. Как сообщили TACC в правоохранительных органах, погибшие были зарегистрированы или проживали в шести районах области.

«По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта», — рассказал собеседник агентства.

Смертельные случаи были зафиксированы в Сланцевском и Волосовском районах. Единичные случаи отравления также зарегистрированы в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозёрском районах.