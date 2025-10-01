Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 08:27

Уже 38 человек насмерть отравились самогоном-убийцей в Ленобласти

Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 38

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rangizzz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rangizzz

В Ленинградской области до 38 человек увеличилось число жертв отравления алкогольным суррогатом. Как сообщили TACC в правоохранительных органах, погибшие были зарегистрированы или проживали в шести районах области.

«По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта», — рассказал собеседник агентства.

Смертельные случаи были зафиксированы в Сланцевском и Волосовском районах. Единичные случаи отравления также зарегистрированы в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозёрском районах.

В Ленобласти арестовали пять человек по делу о массовом отравлении суррогатом
В Ленобласти арестовали пять человек по делу о массовом отравлении суррогатом

Напомним, что опасная продукция продавалась в Ленинградской области по цене 100 рублей за бутылку в использованной водочной таре. По предварительной информации, на протяжении десяти лет сбытом суррогата занималась 60-летняя женщина, работавшая педагогом-дефектологом. Она поставляла смертельный самогон своему соседу. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar