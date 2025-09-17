Кишечную палочку и превышение микробов в 30 раз обнаружили в блюдах «Теремка»
SHOT ПРОВЕРКА: В блюдах Теремка обнаружили превышение микробов в 30 раз
Кишечную палочку и превышение вредоносных бактерий обнаружили при проверке блюд из популярной сети русской кухни «Теремок». При проверке заведения, расположенного на Гоголевском бульваре, дом №3, выяснилось, что сотрудники пренебрегают элементарными правилами гигиены. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Так, наличие патогенной кишечной палочки обнаружено сразу в трёх популярных салатах («Окрошка на квасе», «Оливье», «Русский Цезарь»). Уровень содержания бактерий превышает норму в десятки раз: например, в салате «Оливье», знаменитых фирменных блинах «Илья Муромец», «Ватрушка», «Морской богатырь» и блюде «Салат Цезарь» число вредных микроорганизмов оказалось превышено аж в тридцать раз. Ещё одна проба — блин «Терем» — содержала вредоносных бактерий втрое больше установленной нормы.
Помимо центральной точки, пробы брались и в двух других столичных ресторанах сети, расположенных на Театральном проезде и улице Новослободская.
