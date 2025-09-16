Владимир Путин
16 сентября, 15:04

Роспотребнадзор закрыл Пятерочку в Казани на два месяца из-за крыс и грязи

Обложка © Telegram / Роспотребнадзор по Республике Татарстан

Суд в Казани постановил приостановить работу магазина «Пятерочка» на улице Сары Садыковой на 60 дней. Причиной стали жалобы покупателей и нарушения санитарных норм, выявленные при проверке. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.

«В связи с наличием угрозы для жизни и здоровья граждан от деятельности магазина на юридическое лицо по выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, материалы переданы в суд, помещение магазина опечатано», — говорится в сообщении.

Проверка была проведена после жалоб покупателей на грызунов. Специалисты обнаружили экскременты серой крысы на складе, в торговом зале, а также в зонах приготовления выпечки и отгрузки продуктов. Кроме того, по залу были разбросаны крошки и крупы, а товары хранились хаотично.

Милена Скрипальщикова
