Роспотребнадзор закрыл Пятерочку в Казани на два месяца из-за крыс и грязи
Обложка © Telegram / Роспотребнадзор по Республике Татарстан
Суд в Казани постановил приостановить работу магазина «Пятерочка» на улице Сары Садыковой на 60 дней. Причиной стали жалобы покупателей и нарушения санитарных норм, выявленные при проверке. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.
«В связи с наличием угрозы для жизни и здоровья граждан от деятельности магазина на юридическое лицо по выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, материалы переданы в суд, помещение магазина опечатано», — говорится в сообщении.
Проверка была проведена после жалоб покупателей на грызунов. Специалисты обнаружили экскременты серой крысы на складе, в торговом зале, а также в зонах приготовления выпечки и отгрузки продуктов. Кроме того, по залу были разбросаны крошки и крупы, а товары хранились хаотично.
Ранее сообщалось, что в ходе проверок колбасок «Чевапчичи» производства Атяшевского мясокомбината под брендом «Delikaiser» была выявлена кишечная палочка. Образцы продукции не соответствовали микробиологическим требованиям по наличию бактерий группы кишечных палочек (колиформ).