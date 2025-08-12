В колбасках популярного российского бренда обнаружили кишечную палочку

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в колбасках «Чевапчичи» производства Атяшевского мясокомбината под брендом «Деликайзер». Об этом стало известно из данных публичного паспорта проверки, размещенного на сайте ФГИС «Единый реестр проверок».

«Поступила информация о выявлении в ходе проведения испытаний образцов пищевой продукции <…> колбаски «Чевапчичи» Т.М. «Delikaiser». Указанная продукция не соответствует требованиям <…> по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — сказано в описании предостережения.