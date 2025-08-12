Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 15:40

В колбасках популярного российского бренда обнаружили кишечную палочку

Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в колбасках «Чевапчичи»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlgaBombologna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlgaBombologna

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в колбасках «Чевапчичи» производства Атяшевского мясокомбината под брендом «Деликайзер». Об этом стало известно из данных публичного паспорта проверки, размещенного на сайте ФГИС «Единый реестр проверок».

«Поступила информация о выявлении в ходе проведения испытаний образцов пищевой продукции <…> колбаски «Чевапчичи» Т.М. «Delikaiser». Указанная продукция не соответствует требованиям <…> по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — сказано в описании предостережения.

«Ситуация напряжённая»: На Ямале бьют тревогу из-за вспышки кишечного норовируса
«Ситуация напряжённая»: На Ямале бьют тревогу из-за вспышки кишечного норовируса

Ранее Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в 16 марках вареников. Аналитики изучили марки «Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», «Добринское фермерское хозяйство», «Хозяин Алтая», «Сальников», «Давняя традиция», «Сытый папа», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты», «Ермолино» (на развес), «Цезарь», «Морозко», «Сибирская коллекция», «Агзамов Домашняя кухня», «Родной дом», «Мясницкий ряд» и другие.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar