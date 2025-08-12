В колбасках популярного российского бренда обнаружили кишечную палочку
Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в колбасках «Чевапчичи» производства Атяшевского мясокомбината под брендом «Деликайзер». Об этом стало известно из данных публичного паспорта проверки, размещенного на сайте ФГИС «Единый реестр проверок».
«Поступила информация о выявлении в ходе проведения испытаний образцов пищевой продукции <…> колбаски «Чевапчичи» Т.М. «Delikaiser». Указанная продукция не соответствует требованиям <…> по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — сказано в описании предостережения.
Ранее Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в 16 марках вареников. Аналитики изучили марки «Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», «Добринское фермерское хозяйство», «Хозяин Алтая», «Сальников», «Давняя традиция», «Сытый папа», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты», «Ермолино» (на развес), «Цезарь», «Морозко», «Сибирская коллекция», «Агзамов Домашняя кухня», «Родной дом», «Мясницкий ряд» и другие.