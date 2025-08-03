«Ситуация напряжённая»: На Ямале бьют тревогу из-за вспышки кишечного норовируса

Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко выразила серьёзные опасения по поводу увеличения заболеваемости вирусными кишечными инфекциями в регионе. По её словам, количество пациентов с норовирусом за последние шесть месяцев выросло почти на 50%. Главы Роспотребнадзора по ЯНАО бьёт тревогу из-за напряжённой ситуации.

«Проведя анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями, отмечаю, что по итогам шести месяцев 2025 года эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой», — цитирует врача РИА «ФедералПресс».

За этот период в регионе было зарегистрировано 4298 случаев заболеваний кишечными инфекциями, из которых 74% приходятся на детей до 14 лет. Анализ показал, что число диагностируемых недугов увеличилось на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медик подчеркнула, что заболеваемость кишечными инфекциями вирусной этиологии выросла на 23,5%.

Так, в первом полугодии было зарегистрировано 1267 случаев норовируса, что составляет 245,6 случаев на 100 тысяч населения и превышает показатели прошлого года на 46,6%. При этом количество пациентов с норовирусом в восемь раз превышает число заболевших ротовирусом. Чиновник также сообщила о продолжающихся очагах групповой заболеваемости норовирусной инфекцией в образовательных учреждениях.