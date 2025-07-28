Солнце, море и кишечная инфекция: Врач рассказала, почему дети чаще болеют летом

Летом дети чаще болеют простудными заболеваниями из-за переохлаждения от кондиционеров, холодной воды и купания в водоёмах. Об этом LIfe.ru рассказала врач-педиатр, инфекционист Елена Мескина.

Дети этим летом чаще всего болеют классической простудой. Потому что кондиционеры, холодная вода, купание в водоёмах — дети переохлаждаются и так далее. То есть это классическая простуда, то есть любые вирусы, в том числе и риновирус. Елена Мескина Врач-педиатр, инфекционист

Но это не все опасности, которые подстерегают юных отдыхающих в тёплый сезон.

«Ещё одна опасность в летнее время — это распространение энтеровирусных инфекций. Конечно, вот эта инфекция больше протекает просто с лихорадкой, болями в животе и иногда с диареей. Катаральные проявления слабые, симптомы слабые, тем не менее она может в некоторых ситуациях с сыпью протекать, например», — рассказала медик.

Сейчас сезон энтеровирусов, и дети особенно уязвимы, отметила педиатр. Кроме простуд, многие подхватывают кишечные инфекции — чаще всего из-за еды и воды, особенно в поездках.

Кроме того, по её словам, летом бактерии в продуктах размножаются быстрее. Если еда хранится без холодильника или слишком долго, в ней скапливаются вредные микробы. После такого приёма пищи исход один — три дня на горшке.