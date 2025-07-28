Солнце, море и кишечная инфекция: Врач рассказала, почему дети чаще болеют летом
Педиатр Мескина: Летом дети чаще простужаются из-за кондиционеров
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Летом дети чаще болеют простудными заболеваниями из-за переохлаждения от кондиционеров, холодной воды и купания в водоёмах. Об этом LIfe.ru рассказала врач-педиатр, инфекционист Елена Мескина.
Дети этим летом чаще всего болеют классической простудой. Потому что кондиционеры, холодная вода, купание в водоёмах — дети переохлаждаются и так далее. То есть это классическая простуда, то есть любые вирусы, в том числе и риновирус.
Но это не все опасности, которые подстерегают юных отдыхающих в тёплый сезон.
«Ещё одна опасность в летнее время — это распространение энтеровирусных инфекций. Конечно, вот эта инфекция больше протекает просто с лихорадкой, болями в животе и иногда с диареей. Катаральные проявления слабые, симптомы слабые, тем не менее она может в некоторых ситуациях с сыпью протекать, например», — рассказала медик.
Сейчас сезон энтеровирусов, и дети особенно уязвимы, отметила педиатр. Кроме простуд, многие подхватывают кишечные инфекции — чаще всего из-за еды и воды, особенно в поездках.
Кроме того, по её словам, летом бактерии в продуктах размножаются быстрее. Если еда хранится без холодильника или слишком долго, в ней скапливаются вредные микробы. После такого приёма пищи исход один — три дня на горшке.
Ранее родителям дали инструкцию из 7 шагов, которая поможет укрепить иммунитет ребёнка без лекарств. Для укрепления иммунитета ребёнка необходимо провести очищение организма после перенесённых заболеваний, вакцинации, применения антибактериальных препаратов или медицинского наркоза. Также важно избегать эмоционального перенапряжения, поскольку адаптация к новым условиям в детском саду или школе может вызвать серьёзный стресс у детей.