В Дагестане 6 человек заразились ботулизмом из-за закруток

В Махачкале (Дагестан) две семьи пострадали из-за домашних закруток — после их употребления шесть человек заразились ботулизмом, пишет BAZA.

После употребления смертельно опасных закаток шесть заражённых с тяжёлыми формами ботулизма были направлены в республиканский инфекционный центр. Сейчас за их жизни борются врачи, одна из пострадавших находится в реанимации.

Напомним, что в 2024 году в России произошло массовое заражение ботулизмом — случаи были зафиксированы в Москве и ряде других регионов. Тогда все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью. В результате той вспышки умерло два человека.

Ботулизм – это заболевание, возникающее в результате отравления токсинами клостридии ботулинум. Чаще всего заражение происходит через продукты, которые не подвергались достаточной термической обработке, например, через домашнюю консервацию и домашние колбасы, а также копченую или вяленую рыбу. Первые симптомы заболевания — тошнота, рвота, жидкий стул. Неврологические симптомы чаще всего появляются к концу первых суток после отравления: это нарушение зрения (туман, снижение зрения, двоение в глазах), расстройство глотания, парез лицевого нерва с двух сторон, изменение тембра голоса, нечленораздельная речь. При тяжёлом течении болезни возможно поражение миокарда и нарушение дыхания. Поэтому важно незамедлительно обратиться к врачу.