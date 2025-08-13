Встреча Путина и Трампа
12 августа, 22:17

В Союзе дачников раскрыли, когда прошлогодние закрутки превращаются в яд

Никита Чаплин: Прошлогодние заготовки могут стать источником ботулизма

Обложка © Шедеврум / Life.ru

С наступлением нового сезона многие дачники начинают активно готовиться к заготовкам на зиму, но не стоит забывать о безопасности уже имеющихся запасов. О сроке годности закруток Life.ru напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Длительное хранение консервации, особенно прошлогодней, может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Заготовки, сделанные более года назад, даже если банки выглядят идеально, могут стать источником опасных бактерий, таких как ботулизм. Мы настоятельно рекомендуем дачникам не рисковать и своевременно обновлять свои запасы, чтобы избежать отравлений.

Никита Чаплин

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Однако важно соблюдать не только сроки хранения, но и технологию приготовления. Особое внимание Чаплин советует уделить герметичности упаковки и условиям хранения. Банки должны стоять в прохладном, тёмном месте, а перед употреблением необходимо проверять их на вздутие крышек или помутнение рассола. Если есть малейшие сомнения в качестве продукта, лучше его выбросить.

Кстати, ранее Life.ru выяснил, что традиция делать закрутки до сих пор жива: 45% россиян готовят соленья и варенья.

Ольга Годуненко
