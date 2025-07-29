Закрутки и плесень не пара: В Росбиотехе рассказали, как правильно засолить огурцы и помидоры

Засолка огурцов и помидоров — традиционный способ заготовки, но нарушение технологии может привести к появлению плесени и порче продукта. Основные рекомендации для успешного консервирования Life.ru перечислила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета Росбиотех Асият Абдуллаева.

Что и чем засаливать

Выбирайте свежие, плотные плоды без повреждений. Огурцы лучше брать молодые, с чёрными шипами (для засолки), помидоры — некрупные, с толстой кожицей. Укроп, чеснок, листья хрена, смородины или вишни — обязательны. Они содержат фитонциды, подавляющие рост микроорганизмов, объясняет Абдуллаева. Используйте каменную (не йодированную) соль крупного помола. Оптимальная концентрация — 50–60 граммов на 1 литр воды для рассола. Банки и крышки тщательно мойте с содой или горчицей, стерилизуйте (пар, кипяток или духовка). Для рассола берите фильтрованную или кипячёную воду.

Как засаливать

Для засолки используйте холодный способ (без термической обработки): уложите овощи в банки, добавив специи и чеснок. Залейте холодным рассолом (50–60 граммов соли на 1 литр воды). Накройте марлей, оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня для брожения. После появления пузырей слейте рассол, прокипятите его, залейте обратно и закатайте банки крышками. Также есть и горячий способ — с ещё меньшим риском появления микробов: заливайте овощи кипящим рассолом сразу, затем закатывайте банки.

Как уберечь закрутки от плесени и бактерий

Для профилактики развития опасных спорообразующих бактерий, вызывающих ботулизм (клостридий), добавьте 1 столовую ложку 9%-ного уксуса или лимонную кислоту (1 чайная ложка на 1 литр) в рассол — это замедлит или приостановит рост и развитие вредных бактерий и плесени. Также сработает одна таблетка аспирина на банку (0,5 литра), но этот метод спорный из-за возможного привкуса.