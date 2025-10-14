В Петербурге 11-летний школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч, чтобы его перестали буллить

Третьеклассник из Санкт-Петербурга заплатил четырём одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы они прекратили его систематически унижать. Об этом инциденте сообщает издание Mash на Мойке.

По информации издания, школьник из Кировского района, доведённый постоянными издевательствами, тайно взял деньги из родительских сбережений и передал их обидчикам в надежде прекратить травлю. И это помогло. Вот только через несколько недель родители обнаружили пропажу средств, после чего мальчик рассказал о ситуации.

Было подано официальное заявление в полицию, теперь с несовершеннолетними хулиганами общается полиция.

Ранее Life.ru рассказывал о свирепой школьнице из Приморья — девятиклассница с очень крутым нравом с помощью побоев и унижений запугала своих ровесников. В Интернете появились несколько видеоподтверждений — на одном девочка плюёт в лицо парня, а затем наносит ему удар, на другом — колотит одноклассницу. Весь этот беспредел происходит непосредственно на школьной территории.