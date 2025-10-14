Унижает и раздаёт пощёчины: 9-классница держит в страхе всю школу в Приморье

В Приморском крае девятиклассница бьёт, унижает и держит в страхе сверстников. Делом уже заинтересовались в региональном СК. Речь идёт об одной из школ посёлка Пластун. На появившихся в Сети кадрах видно, как школьница плюёт в лицо мальчику, затем бьёт по лицу. На другом ролике она избивает одноклассницу. Всё это происходит прямо на территории учебного заведения.

«В соцсетях сообщается, что в посёлке Пластун Тернейского района 14-летняя школьница проявляет агрессию по отношению к другим детям. Местные жители отмечают, что не могут найти способы повлиять на её поведение», — уточнили в СК.

Полиция проводит проверку по факту противоправных действий школьницы, её личность уже установлена, а материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД по региону. Родителей нарушительницы, как и её саму, обязали пройти судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будет вынесено решение. Кроме того, правоохранители оценят действия руководства школы по пресечению буллинга и драк.

