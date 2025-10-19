Вице-губернатора Вологодской области задержали за драку в отеле в Петербурге
Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев задержали за дебош в отеле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash. В регионе чиновник ответственен за общественную безопасность и профилактику правонарушений.
По данным телеграм-канала, в пять утра Иноземцев устроил драку в гостинице после спора с постояльцем. Вице-губернатора доставили в отдел полиции, его обвиняют в мелком хулиганстве, утверждает Mash.
