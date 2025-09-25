Интервидение
25 сентября, 17:16

Задержан замгубернатора Вологодской области Дмитрий Родинов

Заместитель губернатора Вологодской области был задержан по подозрению в хищениях на его предыдущем месте работы. По сведениям источника SHOT, речь идёт о возможном злоупотреблении служебным положением Дмитрием Родиным, который до своего назначения в феврале текущего года занимал пост вице-премьера правительства Карелии.

Накануне следователи провели рейды в «Корпорации развития» Карелии, структуре, отвечающей за привлечение инвестиций, где, по предварительным данным, могли происходить махинации под руководством Родина. Параллельно с этим были проведены обыски в его жилище в Вологде, по результатам которых чиновник и был взят под стражу.

Ещё три фигуранта попали в СИЗО из-за хищения 5 млрд у Минобороны России через Минстрой ДНР
А ранее Life.ru рассказывал, что ведётся проверка бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на предмет его возможной причастности к махинациям на сумму, превышающую 9 миллиардов рублей. Эти подозрения связаны с расследованием, касающимся строительных контрактов, заключенных Министерством обороны в период с 2020 по 2021 год. По версии следствия, указанные средства были незаконно присвоены в ходе строительства объектов в таких регионах, как Хакасия, Мурманская область и Тыва, а также при возведении Иркутского суворовского военного училища и подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области.

