Ещё три фигуранта попали в СИЗО из-за хищения 5 млрд у Минобороны России через Минстрой ДНР
Экс-глава ГУОВ и два субподрядчика проходят по делу Мерваезовой и Выгулярного
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro
Бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачёв и ещё два субподрядчика стали фигурантами уголовного дела первого заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и бывшего руководителя военно-строительной компании (ВСК) Вадима Выгулярного. Сейчас все пятеро содержатся в столичных изоляторах, где с ними проводятся следственные действия, свидетельствуют материалы дела.
«В ходе следственных действий с Мерваезовой установлено, что по данному уголовному делу предъявлены обвинения Выгулярному, Горбачёву, Прудникову и Леонову. [Их] необходимо допросить и провести, в том числе между ними очные ставки», — следует из документов.
Известно, что Прудников и Леонов обвиняются в создании фирм-однодневок, которые впоследствии были использованы для хищения средств Минобороны РФ субподрядчиком.
Напомним, что Юлия Мерваезова, Вадим Выгулярный и их предполагаемые сообщники проходят по одному делу о хищении средств Минобороны при исполнении ряда государственных контрактов. Около пяти организаций признаны потерпевшими по делу. На прошлой неделе Мерваезовой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Следствие продолжается.
