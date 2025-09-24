Ещё три фигуранта попали в СИЗО из-за хищения 5 млрд у Минобороны России через Минстрой ДНР

Бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачёв и ещё два субподрядчика стали фигурантами уголовного дела первого заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и бывшего руководителя военно-строительной компании (ВСК) Вадима Выгулярного. Сейчас все пятеро содержатся в столичных изоляторах, где с ними проводятся следственные действия, свидетельствуют материалы дела.

«В ходе следственных действий с Мерваезовой установлено, что по данному уголовному делу предъявлены обвинения Выгулярному, Горбачёву, Прудникову и Леонову. [Их] необходимо допросить и провести, в том числе между ними очные ставки», — следует из документов.

Известно, что Прудников и Леонов обвиняются в создании фирм-однодневок, которые впоследствии были использованы для хищения средств Минобороны РФ субподрядчиком.