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15 июля, 14:22

Бывшего главу военно-строительной компании задержали в Москве за хищение

Mash: В Москве задержали экс-главу ВСК Выгулярного по подозрению в хищении

Обложка © photos.istu.ru

Обложка © photos.istu.ru

В Москве задержали бывшего руководителя военно-строительной компании (ВСК), который был ответственен за объекты ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области. Он подозревается в хищении миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным телеграм-канала, Вадим Выгулярный стал главой «Главного военно-строительного управления № 8» в 2017 году. При этом ещё в 2006 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Под его руководством компания построила свыше 700 объектов для нужд Министерства обороны.

Незадолго до ухода с должности в 2020 году Выгулярный через свою новую фирму «Сибирьпромгрупп» заключил контракты на 3 миллиарда рублей для возведения объектов РВСН в посёлке Пашино (Новосибирская область). Однако работы выполнены не были, а более 2 миллиардов рублей вместе со строительными договорами перешли в ООО «Крастим», где трудился его бывший коллега из «Сибирьпромгрупп». В том же году ГВСУ № 8 объединили с ГВСУ № 4, а сейчас пытаются признать банкротом.

По данным Mash, у Выгулярного осталась московская недвижимость стоимостью свыше 300 миллионов рублей, а также новый BMW X7. Связаться с ним журналистам не удалось — телефон не отвечает. В ГВСУ № 4 также отказались давать комментарии по ситуации.

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Ранее сообщалось, что начальник строительного управления публично-правовой компании ВСК по Московскому военному округу Матвей Иванов попался на взятке в 20 миллионов рублей. Его отправили под домашний арест.

Никита Никонов
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