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Регион
12 мая, 12:39

Суд приговорил начальника филиала ВСК к тюремному сроку и штрафу за взятку

Глава филиала ВСК Гильфанов приговорён к трём годам лишения свободы за взятку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамир Гильфанов осуждён за получение взятки при исполнении государственного контракта. Как передаёт пресс-служба ГВСУ СК России, суд приговорил его к трём годам тюремного заключения и штрафу в два миллиона рублей.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Дамира Гильфанова», — сказано в сообщении ведомства.

Гильфанов признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой. — прим. Life.ru). Кроме того, на его имущество оценочной стоимостью более шести млн рублей наложен арест.

Минобороны планирует через суд взыскать с ВСК 4 миллиарда рублей
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Ранее сообщалось, что в деле о некачественных бронежилетах появилась новая статья. Она касается легализация похищенных средств.

Ольга Сливченко
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