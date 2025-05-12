Суд приговорил начальника филиала ВСК к тюремному сроку и штрафу за взятку

Начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамир Гильфанов осуждён за получение взятки при исполнении государственного контракта. Как передаёт пресс-служба ГВСУ СК России, суд приговорил его к трём годам тюремного заключения и штрафу в два миллиона рублей.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Дамира Гильфанова», — сказано в сообщении ведомства.

Гильфанов признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой. — прим. Life.ru). Кроме того, на его имущество оценочной стоимостью более шести млн рублей наложен арест.