Минобороны планирует через суд взыскать с ВСК 4 миллиарда рублей
В Москве суд приступил к производству исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании «Военно-строительная компания» приняты к производству судом», — сказано в документах.
Сообщается, что общая сума иска составляет 4 021 508 717 рублей. Требования от военного министерства пока не разглашаются.
Напомним, экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков был задержан в Москве в июле прошлого года. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас проходит по делу о получении крупной взятки. Белков подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа в период его работы в должности главы ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым он руководил до 2021 года.
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