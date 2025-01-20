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20 января, 05:54

Минобороны планирует через суд взыскать с ВСК 4 миллиарда рублей

В Москве суд приступил к производству исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании «Военно-строительная компания» приняты к производству судом», — сказано в документах.

Сообщается, что общая сума иска составляет 4 021 508 717 рублей. Требования от военного министерства пока не разглашаются.

Суд в Москве продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову
Суд в Москве продлил арест экс-главе ВСК Минобороны Белкову

Напомним, экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков был задержан в Москве в июле прошлого года. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас проходит по делу о получении крупной взятки. Белков подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа в период его работы в должности главы ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым он руководил до 2021 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Николай Рюмин
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