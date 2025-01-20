Минобороны планирует через суд взыскать с ВСК 4 миллиарда рублей

В Москве суд приступил к производству исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании «Военно-строительная компания» приняты к производству судом», — сказано в документах.