Раскрыта сумма ущерба по делу Мерваезовой о хищении денежных средств у Минобороны

Ущерб по уголовному делу против бывшей замглавы Министерства строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой и бывшего руководителя Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного, а также ещё трёх фигурантов, может составить порядка пяти миллиардов рублей. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

«Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около 5 млрд рублей», — заявил источник СМИ.

Уголовное дело, возбуждённое в июне 2023 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере, объединяет в себе пять отдельных эпизодов, включая дела, открытые в сентябре 2023 года, январе и марте 2024 года. Мерваезова, Выгулярный и их сообщники проходят по одному уголовному делу, связанному с хищением средств Минобороны в рамках исполнения нескольких государственных контрактов. В качестве потерпевших по делу выступают около пяти организаций. На прошлой неделе стало известно об избрании для Мерваезовой меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Расследование продолжается.