Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 06:32

Ущерб в деле вице-губернатора Брянской области может достичь 1 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BERMIX STUDIO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BERMIX STUDIO

Ущерб по делу о злоупотреблениях при возведении фортификаций в Брянской области, в котором фигурирует арестованный вице-губернатор Николай Симоненко, оценивается в миллиард рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Сумма ущерба по настоящему уголовному делу действительно может достигнуть 1 млрд рублей»,сообщили правоохранители в беседе с ТАСС.

Вице-губернатор Брянской области Симоненко не признал вину в злоупотреблениях
Вице-губернатор Брянской области Симоненко не признал вину в злоупотреблениях

Ранее сообщалось, что у Николая Симоненко проходили обыски как дома, так и на рабочем месте. Следственные действия связаны с расследованием дела о строительстве фортификационных сооружений в приграничном районе. По информации источников, сначала чиновник не находился под следствием в официальном порядке. Однако позже его арестовали на два месяца, предъявив обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды обороны.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar