Вице-губернатор Брянской области Симоненко не признал вину в злоупотреблениях

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко и другие фигуранты дела о злоупотреблении полномочиями при возведении оборонительных сооружений не признают предъявленные обвинения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Симоненко, его сын Юрий Симоненко — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину», — говорится в сообщении.

Симоненко, его сын и Жура были задержаны в Брянске 22 июля, после чего этапированы в Москву. Мещанский районный суд столицы заключил их под стражу. Всем троим предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями при строительстве оборонительных объектов в приграничных районах.