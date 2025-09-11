Мессенджер MAX
11 сентября, 05:38

Вице-губернатор Брянской области Симоненко не признал вину в злоупотреблениях

Николай Симоненко. Обложка © Правительство Брянской области

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко и другие фигуранты дела о злоупотреблении полномочиями при возведении оборонительных сооружений не признают предъявленные обвинения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Симоненко, его сын Юрий Симоненкогендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину», — говорится в сообщении.

Симоненко, его сын и Жура были задержаны в Брянске 22 июля, после чего этапированы в Москву. Мещанский районный суд столицы заключил их под стражу. Всем троим предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями при строительстве оборонительных объектов в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что у Николая Симоненко проходили обыски как дома, так и на рабочем месте. Следственные действия были связаны с расследованием дела о строительстве фортификационных сооружений в приграничном районе. По данным источников, изначально у чиновника не было официального процессуального статуса. Позже его заключили в СИЗО на два месяца по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на оборонные объекты.

