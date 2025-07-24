Замгубернатора Брянской области Симоненко отправили в СИЗО на два месяца

Замглавы Брянской области Николай Симоненко был помещён в следственный изолятор на срок два месяца. Он стал фигурантом уголовного дела, в рамках которого его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничной зоне региона.

Замглавы Брянской области Николай Симоненко. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Согласно имеющимся данным, Симоненко подозревается в превышении своих служебных полномочий в процессе реализации проекта по возведению защитных сооружений, известных как «зубы дракона», которые были построены на границе с Украиной. Эти сооружения предназначены для укрепления обороны и защиты региона в условиях текущей напряжённой обстановки. В результате его действий, по предварительным оценкам, бюджетные средства были растрачены нецелевым образом, что привело к значительным финансовым потерям.