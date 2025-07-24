Замгубернатора Брянской области Симоненко отправили в СИЗО на два месяца
Обложка © VK / Николай Симоненко
Замглавы Брянской области Николай Симоненко был помещён в следственный изолятор на срок два месяца. Он стал фигурантом уголовного дела, в рамках которого его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничной зоне региона.
Замглавы Брянской области Николай Симоненко. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы
Согласно имеющимся данным, Симоненко подозревается в превышении своих служебных полномочий в процессе реализации проекта по возведению защитных сооружений, известных как «зубы дракона», которые были построены на границе с Украиной. Эти сооружения предназначены для укрепления обороны и защиты региона в условиях текущей напряжённой обстановки. В результате его действий, по предварительным оценкам, бюджетные средства были растрачены нецелевым образом, что привело к значительным финансовым потерям.
Симоненко был задержан 22 июля 2025 года по делу о злоупотреблении полномочиями и хищении средств при строительстве приграничных фортификационных сооружений. По данным следствия, он и его сообщники, включая главу регионального фонда капремонта Евгения Журу, похитили около 818 млн рублей, выделенных на возведение оборонительных структур, таких как «зубы дракона». Ущерб связан с тем, что работы были оплачены, но не выполнены в полном объёме или отсутствовали. Симоненко курировал строительный блок региона. Его задержали после обысков дома и на рабочем месте, после чего этапировали в Москву для избрания меры пресечения.