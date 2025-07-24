Взятка на 80 млн: Появились подробности дела экс-губернатора Тамбовской области

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки на сумму более 80 миллионов рублей. Как сообщает «Коммерсант», в основу уголовного дела в отношении экс-чиновника легли показания бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, против которого возбуждено дело о хранении наркотиков.

Взятки были получены в разном формате — кроме денег Егорову передали автомобиль, а также помогли с приобретением квартиры и строительством дома. Экс-чиновнику вменяется статья 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».