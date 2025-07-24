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Регион
24 июля, 11:20

Взятка на 80 млн: Появились подробности дела экс-губернатора Тамбовской области

Экс-губернатора Тамбовской области Егорова подозревают в получении взятки в ₽80 млн

Обложка © Telegram / Максим Егоров

Обложка © Telegram / Максим Егоров

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки на сумму более 80 миллионов рублей. Как сообщает «Коммерсант», в основу уголовного дела в отношении экс-чиновника легли показания бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, против которого возбуждено дело о хранении наркотиков.

Взятки были получены в разном формате — кроме денег Егорову передали автомобиль, а также помогли с приобретением квартиры и строительством дома. Экс-чиновнику вменяется статья 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко доставили в Москву
Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко доставили в Москву

Напомним, что ранее сегодня Максим Егоров был задержан по делу о взятке в особо крупном размере. Одновременно с этим, по данным следствия, ведутся обыски в Москве и Тамбове. Экс-губернатор возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 по ноябрь 2024 года. Задержанного привезут в Москву для избрания меры пресечения.

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Ольга Сливченко
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