Взятка на 80 млн: Появились подробности дела экс-губернатора Тамбовской области
Экс-губернатора Тамбовской области Егорова подозревают в получении взятки в ₽80 млн
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Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки на сумму более 80 миллионов рублей. Как сообщает «Коммерсант», в основу уголовного дела в отношении экс-чиновника легли показания бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, против которого возбуждено дело о хранении наркотиков.
Взятки были получены в разном формате — кроме денег Егорову передали автомобиль, а также помогли с приобретением квартиры и строительством дома. Экс-чиновнику вменяется статья 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».
Напомним, что ранее сегодня Максим Егоров был задержан по делу о взятке в особо крупном размере. Одновременно с этим, по данным следствия, ведутся обыски в Москве и Тамбове. Экс-губернатор возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 по ноябрь 2024 года. Задержанного привезут в Москву для избрания меры пресечения.