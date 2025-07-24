Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 07:27

Экс-губернатора Тамбовской области Егорова этапируют в Москву по делу о взятке

Обложка © Telegram / Максим Егоров

Обложка © Telegram / Максим Егоров

Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по подозрению в коррупции, перевозят в столицу для избрания меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники в правоохранительных органах.

«Егорова задержали в Тамбове, позже доставят в Москву, где изберут меру пресечения», — приводит агентство слова собеседника.

Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко доставили в Москву
Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко доставили в Москву

Напомним, бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас оперативники проводят обыски по нескольким адресам как в Москве, так и в Тамбове. Егоров возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 по ноябрь 2024 года.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar