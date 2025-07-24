Экс-губернатора Тамбовской области Егорова этапируют в Москву по делу о взятке

Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова, задержанного по подозрению в коррупции, перевозят в столицу для избрания меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники в правоохранительных органах.

Напомним, бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас оперативники проводят обыски по нескольким адресам как в Москве, так и в Тамбове. Егоров возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 по ноябрь 2024 года.