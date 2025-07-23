Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко доставили в Москву

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко доставили в Москву по делу о злоупотреблениях при строительстве укреплений. Вместе с ним в столицу также отправили начальника управления капитального строительства региона Евгения Жура. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.