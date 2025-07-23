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Регион
23 июля, 08:23

Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко доставили в Москву

Вице-губернатора Брянской области доставили в Москву для следственных действий

Обложка © VK / Николай Симоненко

Обложка © VK / Николай Симоненко

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко доставили в Москву по делу о злоупотреблениях при строительстве укреплений. Вместе с ним в столицу также отправили начальника управления капитального строительства региона Евгения Жура. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Симоненко и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура задержаны как подозреваемые до избрания меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, политиков доставили в Москву для проведения дальнейших следственных действий и определения меры пресечения. Дело расследует следственный департамент МВД России.

Брянского вице-губернатора взяли в разработку из-за хищения 818 млн на «‎зубы дракона»
Брянского вице-губернатора взяли в разработку из-за хищения 818 млн на «‎зубы дракона»

Напомним, в Курской области ведётся расследование масштабных хищений, совершённых в процессе строительства противотанковых укреплений, известных как «зубы дракона». В рамках этого дела в декабре 2024 года правоохранительные органы задержали генерального директора Корпорации развития региона Владимира Лукина, а позднее был арестован и его заместитель по финансовым вопросам Игорь Грабин. В апреле текущего года был задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, а впоследствии стало известно об аресте на два месяца экс-заместителя главы региона Алексея Дедова. Общий ущерб от коррупционных действий оценивается более чем в четыре миллиарда рублей. В числе лиц, потенциально причастных к делу, назывался и бывший министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт, однако он скончался. Основной версией его смерти является самоубийство.

Алиса Хуссаин
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