Задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Данное событие стало предметом уголовного разбирательства, инициированного по статье 290 часть 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся получения взятки.

В настоящее время в отношении Егорова проводятся следственные действия. Оперативные мероприятия, включая обыски, осуществляются по нескольким адресам как в Москве, так и в Тамбове.

Егоров занимал пост главы Тамбовской области с 4 октября 2021 по 4 ноября 2024 года (врио до 20 сентября 2022). До этого работал замминистра строительства и ЖКХ РФ и главным государственным жилищным инспектором РФ. В 2022 году победил на выборах губернатора с 84,95% голосов. Объявил об уходе с поста 4 ноября 2024, заявив о переходе на новую работу. На какую именно, он не уточнил.