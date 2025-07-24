Задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров
По подозрению в мошенничестве задержан экс-глава Тамбовской области Егоров
Обложка © Telegram / Максим Егоров
Задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Данное событие стало предметом уголовного разбирательства, инициированного по статье 290 часть 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся получения взятки.
В настоящее время в отношении Егорова проводятся следственные действия. Оперативные мероприятия, включая обыски, осуществляются по нескольким адресам как в Москве, так и в Тамбове.
Егоров занимал пост главы Тамбовской области с 4 октября 2021 по 4 ноября 2024 года (врио до 20 сентября 2022). До этого работал замминистра строительства и ЖКХ РФ и главным государственным жилищным инспектором РФ. В 2022 году победил на выборах губернатора с 84,95% голосов. Объявил об уходе с поста 4 ноября 2024, заявив о переходе на новую работу. На какую именно, он не уточнил.
Недавно стало известно о другом громком задержании в Тамбовской области. Речь идёт о Сергее Иванове, который в мае 2025 года задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере (около 2,6 млн рублей) от основателя «Русагро» Вадима Мошковича за покровительство его бизнес-структурам в регионе. Мещанский суд Москвы отправил Иванова в СИЗО на два месяца. Ранее, в 2020 году, он был фигурантом дела о попытке хищения имущества «Рассказовского рынка», но в 2022 году был оправдан. Тогда погиб замглавы региона Глеб Чулков, который был связан с данным делом. Чиновник выпал из окна.