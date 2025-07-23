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23 июля, 07:47

В Челябинской области задержан экс-заместитель губернатора Богашов

URA.ru: В Челябинской области задержан экс-заместитель губернатора Богашов

Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов. Обложка © VK / Челябинская область

Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов. Обложка © VK / Челябинская область

В Челябинской области прошли задержания высокопоставленных чиновников. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего заместителя губернатора Александра Богашова, управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского, а также министра имущества Эльдара Белоусова. Как пишет URA.ru, дело касается постройки и запуска в работу одного из оздоровительных комплексов.

«Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. Делом занимается Центральный аппарат СК РФ (Москва)», — рассказал источник.

Следователи ведут работу с задержанными. Их процессуальный статус на данный момент не разглашается.

На Урале задержали ещё одного сотрудника Ura.ru по делу о взятке
На Урале задержали ещё одного сотрудника Ura.ru по делу о взятке

А ранее Life.ru сообщал, что экс-главе Керчи Святославу Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий. Брусаков был задержан в конце мая и на данный момент находится под стражей.

Мария Любицкая
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