В Челябинской области задержан экс-заместитель губернатора Богашов

В Челябинской области прошли задержания высокопоставленных чиновников. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего заместителя губернатора Александра Богашова, управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского, а также министра имущества Эльдара Белоусова. Как пишет URA.ru, дело касается постройки и запуска в работу одного из оздоровительных комплексов.

«Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. Делом занимается Центральный аппарат СК РФ (Москва)», — рассказал источник.

Следователи ведут работу с задержанными. Их процессуальный статус на данный момент не разглашается.