В Челябинской области задержан экс-заместитель губернатора Богашов
URA.ru: В Челябинской области задержан экс-заместитель губернатора Богашов
Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов. Обложка © VK / Челябинская область
В Челябинской области прошли задержания высокопоставленных чиновников. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего заместителя губернатора Александра Богашова, управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского, а также министра имущества Эльдара Белоусова. Как пишет URA.ru, дело касается постройки и запуска в работу одного из оздоровительных комплексов.
«Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. Делом занимается Центральный аппарат СК РФ (Москва)», — рассказал источник.
Следователи ведут работу с задержанными. Их процессуальный статус на данный момент не разглашается.
А ранее Life.ru сообщал, что экс-главе Керчи Святославу Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий. Брусаков был задержан в конце мая и на данный момент находится под стражей.