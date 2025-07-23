Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий

Бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы следствия.

По информации правоохранительных органов, обвинение связано с неправомерным распоряжением муниципальной землёй. Брусаков был задержан в конце мая и на данный момент находится под стражей. Суд Керчи оставил решение о его аресте без изменений, учитывая тяжесть преступления и обстоятельства дела.

Брусаков занимал пост главы администрации Керчи до 1 июля 2024 года, когда ушёл в отставку после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Защита экс-чиновника обжаловала решение суда о его задержании, однако апелляционные жалобы были отклонены.