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23 июля, 03:21

Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий

Святослав Брусаков. Обложка © Telegram / Администрация города Керчь

Святослав Брусаков. Обложка © Telegram / Администрация города Керчь

Бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы следствия.

По информации правоохранительных органов, обвинение связано с неправомерным распоряжением муниципальной землёй. Брусаков был задержан в конце мая и на данный момент находится под стражей. Суд Керчи оставил решение о его аресте без изменений, учитывая тяжесть преступления и обстоятельства дела.

Брусаков занимал пост главы администрации Керчи до 1 июля 2024 года, когда ушёл в отставку после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Защита экс-чиновника обжаловала решение суда о его задержании, однако апелляционные жалобы были отклонены.

Мэр Керчи подал в отставку после встречи с главой Крыма
Мэр Керчи подал в отставку после встречи с главой Крыма

Ранее Life.ru писал, что в мэрии Керчи заявили о лишении премий из-за отказа ставить лайки мэру Олегу Каторгину. Зарплата работников администраций со всеми премиальными составляет около 46 тысяч рублей в месяц.

Юния Ларсон
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