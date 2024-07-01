Мэр Керчи подал в отставку после встречи с главой Крыма

Мэр Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил руководитель полуострова.

"Провёл встречу с главой Администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию", — написал он в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, обязанности Брусакова пока будет выполнять его заместитель — Олег Каторгин. Глава Крыма подчеркнул, что находится с ним на связи.

Отметим, что ранее Аксёнов многократно высказывал недовольства Брусакову за невыполнение поручений и плохую организацию уборки Керчи. Кроме того, глава Крыма был недоволен слабым контактом мэра с местными жителями. Сначала Брусакову сделали предупреждение, потом Аксёнов призвал депутатов горсовета инициировать вопрос о привлечении чиновника к дисциплинарной ответственности и объявить ему выговор.