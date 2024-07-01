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Регион
1 июля, 09:35

Мэр Керчи подал в отставку после встречи с главой Крыма

Глава Крыма Аксёнов: Мэр Керчи Брусаков подал в отставку по собственному желанию

Святослав Брусаков. Обложка © Telegram / Святослав Брусаков.Kerch_Z

Святослав Брусаков. Обложка © Telegram / Святослав Брусаков.Kerch_Z

Мэр Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил руководитель полуострова.

"Провёл встречу с главой Администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию", — написал он в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, обязанности Брусакова пока будет выполнять его заместитель — Олег Каторгин. Глава Крыма подчеркнул, что находится с ним на связи.

Отметим, что ранее Аксёнов многократно высказывал недовольства Брусакову за невыполнение поручений и плохую организацию уборки Керчи. Кроме того, глава Крыма был недоволен слабым контактом мэра с местными жителями. Сначала Брусакову сделали предупреждение, потом Аксёнов призвал депутатов горсовета инициировать вопрос о привлечении чиновника к дисциплинарной ответственности и объявить ему выговор.

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Ранее Life.ru писал, что мэр Астрахани Олег Полумордвинов объявил об отставке. При этом причины своего "важного и непростого" решения он называть не стал.

Никита Осипов
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