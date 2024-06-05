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5 июня, 12:16

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов объявил об отставке

Мэр города Дербента в Республике Дагестан Рустамбек Пирмагомедов заявил о том, что покидает свой пост.

Мэр Дербента объявил об отставке. Видео © Telegram / Глава Дербента

"Мною принято решение сложить полномочия главы Дербента", — написал Пирмагомедов.

Пирмагомедов был сотрудником администрации Дербента с января 2019 года. По карьерной лестнице он поднимался постепенно. Он был заместителем главы города, первым заместителем, врио главы города, а в декабре 2020 года его избрали мэром.

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Ранее свой пост покинул мэр города Иваново Владимир Шарыпов, также уйдя в отставку по собственному желанию. Он был главой города с ноября 2016 года, а затем переизбирался на пост в 2019-м и 2021-м. Временно исполнять его обязанности будет Александр Шаботинский, ранее занимавший должность заместителя градоначальника.

Обложка ©

Telegram / Глава Дербента

Владимир Озеров
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