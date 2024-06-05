Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов объявил об отставке

Мэр города Дербента в Республике Дагестан Рустамбек Пирмагомедов заявил о том, что покидает свой пост.

Мэр Дербента объявил об отставке. Видео © Telegram / Глава Дербента

"Мною принято решение сложить полномочия главы Дербента", — написал Пирмагомедов.

Пирмагомедов был сотрудником администрации Дербента с января 2019 года. По карьерной лестнице он поднимался постепенно. Он был заместителем главы города, первым заместителем, врио главы города, а в декабре 2020 года его избрали мэром.