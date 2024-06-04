Мэр Иванова Владимир Шарыпов ушёл в отставку 4 июня, 07:35 Владимир Шарыпов. Обложка © Городской округ Иваново

Глава города Иваново Владимир Шарыпов покинул пост по собственному желанию, временно исполнять его обязанности будет Александр Шаботинский, ранее занимавший должность заместителя градоначальника. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе гордумы.

"Сегодня на внеочередном заседании Ивановской городской думы народными избранниками было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию", — говорится в заявлении.

Шарыпов возглавлял Иваново с ноября 2016 года, а затем переизбирался на пост в 2019-ом и 2021 году.

Ранее сообщалось, что глава липецкой горадминистрации Евгения Уваркина покинет пост спустя пять лет работы на должности мэра. Кадровые перестановки после встречи с чиновницей анонсировал губернатор области Игорь Артамонов.

Авторы Татьяна Миссуми