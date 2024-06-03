Мэр Липецка Евгения Уваркина покинет пост по предложению губернатора

Глава липецкой горадминистрации Евгения Уваркина покинет занимаемый пост спустя пять лет работы на должности мэра. Кадровые перестановки после встречи с чиновницей анонсировал губернатор области Игорь Артамонов.

Глава региона сообщил, что предложил Уваркиной занять пост своего заместителя для курирования проектного офиса по нацпроектам. Главной задачей на новом месте станет привлечение федерального ресурса для реализации поручений президента. Умение мэра добиваться намеченных целей поможет ей достичь больших успехов в этой сфере деятельности, подчеркнул губернатор.

"Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится. Неоднократно слышал от коллег, какая пробивная у нас мэр. Успехов на новом месте. И спасибо за всё, что вы сделали на благо нашего Липецка", — гласит сообщение Артамонова в телеграм-канале.