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Регион
1 июня, 07:46

Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО

Тюменская гордума прекратила полномочия Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Обложка © Telegram / Руслан Кухарук

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Обложка © Telegram / Руслан Кухарук

Руслан Кухарук был досрочно освобождён от исполнения обязанностей главы Тюмени из-за назначения на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом заявила председатель городской думы Светлана Иванова на заседании, которое проходило в субботу, 1 июня.

"Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича. Решение принято", — указала Иванова.

Все тридцать депутатов, которые присутствовали на заседании, проголосовали за принятие решения. Теперь обязанности главы города будет исполнять заместитель мэра Тюмени Пётр Вагин.

Напомним, 30 мая в отставку ушла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Она возглавляла регион на протяжении 14 лет и была единственной женщиной-губернатором в России. Президент Владимир Путин предложил занять освободившийся пост мэру Тюмени Руслану Кухаруку.

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Кухарук является выпускником пятого потока программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на основе Высшей школы государственного управления.

Дарья Нарыкова
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