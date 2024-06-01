Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО
Тюменская гордума прекратила полномочия Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО
Врио главы ХМАО Руслан Кухарук. Обложка © Telegram / Руслан Кухарук
Руслан Кухарук был досрочно освобождён от исполнения обязанностей главы Тюмени из-за назначения на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом заявила председатель городской думы Светлана Иванова на заседании, которое проходило в субботу, 1 июня.
"Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича. Решение принято", — указала Иванова.
Все тридцать депутатов, которые присутствовали на заседании, проголосовали за принятие решения. Теперь обязанности главы города будет исполнять заместитель мэра Тюмени Пётр Вагин.
Напомним, 30 мая в отставку ушла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Она возглавляла регион на протяжении 14 лет и была единственной женщиной-губернатором в России. Президент Владимир Путин предложил занять освободившийся пост мэру Тюмени Руслану Кухаруку.
Кухарук является выпускником пятого потока программы подготовки резервных кадров для государственной службы, которая в народе получила название "школа губернаторов". Проект запустили в июне 2017 года на основе Высшей школы государственного управления.