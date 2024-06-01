Тюменская гордума приняла отставку мэра города Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО

Руслан Кухарук был досрочно освобождён от исполнения обязанностей главы Тюмени из-за назначения на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом заявила председатель городской думы Светлана Иванова на заседании, которое проходило в субботу, 1 июня.

"Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия Кухарука Руслана Николаевича. Решение принято", — указала Иванова.

Все тридцать депутатов, которые присутствовали на заседании, проголосовали за принятие решения. Теперь обязанности главы города будет исполнять заместитель мэра Тюмени Пётр Вагин.